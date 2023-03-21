В Екатеринбурге передадут частникам предприятия, обеспечивающие школы питанием

Если не отдать предприятия в частные руки, они не смогут существовать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга передаст частным компаниям два последних муниципальных предприятия, которые обеспечивают школы питанием - ЕМУП «Столовая №41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11». Это следует из постановления об утверждении прогнозного плана приватизации имущества на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В мэрии Екатеринбурга объяснили, что все дело в федеральном законе, по которому в 2024 году вводится запрет на деятельность муниципальных предприятий на конкурентных рынках.

- Рынок школьного питания является конкурентным, так как закупки на нем производятся на конкурсной основе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии. - Еще один аргумент - это опять же федеральное законодательство, предписывающее предоставлять преференции в заключении муниципальных контрактов малому бизнесу. Таким образом, эти муниципальные предприятия существовать дальше не могут.

Документ подписан главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Контроль за исполнением постановления возложили на первого заместителя главы Екатеринбурга Игоря Сутягина.

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