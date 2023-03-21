Егора Хабарова отпустили после лечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вышел на свободу маньяк-электрик Егор Хабаров, которого в 2009 году признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. Об этом пишет E1.RU. По данным издания, он устроился в ТЦ «Апельсин» на Блюхера,39 охранником, где его заметил и узнал бывший сотрудник МВД.

- Я вспомнил, что было такое розыскное дело про монтера или электрика, - рассказал Александр. - Я ему говорю: «Ты же Электрик?» Это его сильно ошарашило, он заметно испугался. Говорит, нет, у меня другая профессия. Я: «Но прозвище ведь Электрик?» Сказал, что узнал его. Он подтвердил. Сказал, что прошел необходимое лечение и что это все в прошлом. После чего встал и ушел.

После этого Егора Хабарова уволили.

Напомним, когда маньяка-электрика поймали «КП-Екатеринбург» рассказывала его историю. Тогда его задержали по подозрению в убийстве 23-летнего Антона А., обгоревший труп которого нашли в лесу под Березовским. Сообщалось, что студент скончался от удара током на электрическом стуле в гараже Егора Хабарова.

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