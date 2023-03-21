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НовостиОбщество21 марта 2023 7:45

В Екатеринбург прилетит уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова

Она примет участие в фестивале «Билет в будущее»
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Также, по предварительной информации, детский омбудсмен страны проведет совещание по защите прав детства в Свердловской области

Также, по предварительной информации, детский омбудсмен страны проведет совещание по защите прав детства в Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург на этой неделе приедет уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она примет участие во Всероссийском фестивале по профориентации.

- Она участвует в проекте «Билет в будущее» - большом мероприятии российского масштаба, - подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. – Также она проведет совещание по защите прав детства в Свердловской области.

Добавим, что участие в фестивале примет также министр просвещения России Сергей Кравцов. Фестиваль «Билет в будущее» стартует в уральской столице 21 марта. Основные мероприятия пройдут 22 марта.