Здание проверяют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге второй день подряд эвакуируют УрГУПС. Об этом сообщают очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном видео студентов вуза вывели на улицу.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что информации пока нет. Дозвониться до УрГУПС на момент публикации материала не удалось.

Напомним, 20 марта в Екатеринбурге помимо УрГУПС эвакуировали Уральский государственный аграрный университет. Как уточняли в пресс-службе учебного заведения, студентов и всех сотрудников вывели из помещений из-за письма, в котором сообщалось о минировании здания.

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