Владелец кафе на Сортировке заплатит около 1 млн рублей за похищение электричества

Энергетики ведут аналитику балансов сети, устанавливают контрольные приборы учета и определяют очаги потерь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владелец кафе на Сортировке заплатит штраф более 800 тысяч рублей за похищение электричества. Он ежемесячно потреблял в 20 раз больше электроэнергии, чем оплачивал.

- Хищение установлено в ходе системной работы компании по борьбе с безучетным потреблением электроэнергии. Энергетики ведут аналитику балансов сети, устанавливают контрольные приборы учета и определяют очаги потерь, - рассказал заместитель директора по развитию и реализации услуг компании «Россети Урал» в Екатеринбурге Евгений Эмдин.

Выяснилось, что значительная часть электрооборудования в кафе была подключена в обход прибора учета - под потолком.

Энергетики напоминают, что несанкционированное подключение к сетям может привести к пожару или к поражению человека электрическим током.

Также в «Россетях» отметили, что бездоговорное и безучетное пользование электроэнергией в конечном итоге невыгодно самим потребителям. Возмещение ущерба выходит в несколько раз дороже, чем своевременная оплата за полученную услугу.

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