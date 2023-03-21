Прокуратура начала проверку после обрушения моста на ЕКАД

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура Свердловской области начала проверку после обрушения моста на ЕКАД ночью 21 марта. Сотрудники ведомства проверят состояние путепровода и фуры, которая его снесла.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования, а также когда проводились ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции, - рассказали в прокуратуре.

Также будут запрошены документы о техническом состоянии фуры, которая снесла мост, и был ли пройден техосмотр перед рейсом.

Напомним, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania допустил непроизвольное поднятие кузова. Водитель грузового автомобиля с травмами госпитализирован в ГКБ №23.

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