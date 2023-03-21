В Нижнем Тагиле два упорных водителя заблокировали дорогу

Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле 19 марта два упорных водителя заблокировали дорогу. Они не пропускали друг друга на узком въезде во двор между домами № 3 и 7 на Черноисточинском шоссе. Противостояние двух автомобилистов снял на видео очевидец. На кадрах видно, что из-за стоящих на проезжей части легковушек другому водителю пришлось проехать по тротуару.

- Встретились два барана и друг другу дорогу не уступают. Бодаются и бодаются. И вроде бы устали, и всем мешают, и хочется уступить, но нет же, упрямство берет свой верх и они продолжают дальше свое бессмысленное противостояние, - рассказал группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» очевидец.

По словам горожанина, за рулем легковушек находились девушки. Он также рассказал, что спустя какое-то время одна из них все-таки в итоге устала и, сдав назад, уехала.

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