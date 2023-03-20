Екатеринбургский повар поучаствовал в кулинарном шоу на федеральном канале

Мужчина вылетел на первом этапе. Фото: телеканал «Пятница!»

В новом впуске кулинарного реалити-шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым пришел свердловский повар 30-летний Александр Драница. Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

- Вместе с поваром из Екатеринбурга за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева, - рассказали в пресс-службе телеканала.

Повар из Екатеринбурга работает шефом и имеет 11-летний стаж в ресторанной индустрии. Александр признался, что является самоучкой. В основном он специализируется на русской, итальянской, восточной и японской кухнях.

На этот раз в первом задании от поваров потребовалось повторить блюда из русских литературных произведений. Свердловскому профессионалу попались щи с квашенной капустой. С этим заданием екатеринбургский шеф не справился и покинул шоу в первом же этапе.

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