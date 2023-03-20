Екатеринбуржец использовал чужую карту и потратил с нее несколько тысяч рублей

Мужчина может отправиться в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржец использовал чужую карту. Он потратил с нее несколько тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в полицию обратилась 30-летняя екатеринбурженка. Она рассказала, что ее утерянной картой кто-то пользуется. С ее счета пропали около пяти тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в полиции.

Как оказалось, чужой картой пользовался 39-летний свердловчанин. Ранее мужчина не был судим. Он рассказал, что кредитку заметил на улице Ткачей. Он решил воспользоваться ситуацией и потратил с нее несколько тысяч рублей. После он просто выкинул «пластик» в урну. На мужчину завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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