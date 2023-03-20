У кота Соломона много травм. Фото:Приют для травмированных животных «Клякса»

В Камышлове нашли кота с огнестрельным ранением. У животного много травм. Информация об этом появилась в сообществе «Приют для травмированных животных «Клякса»» во «Вконтакте».

Кота по имени Соломон нашли в подвале. Травмированное животное выглядело необычно. Его решили доставить в больницу. Там оказалось, что в кота стреляли.

- Мы проконсультировались у баллистиков. Это пуля, выпущенная из оружия, которое не продается на каждом углу. Для подобного вида оружия необходимо разрешение с последующей регистрацией. Входное отверстие пули расположено в подъязычном пространстве справа, раневой ход в области шеи справа, - рассказали в фонде «Клякса».

В кота выстрелили из необычного оружия. Фото:Приют для травмированных животных «Клякса»

Также у Соломона были сломаны зубы, сломана челюсть, нет части языка и разрыв слизистой оболочки. Пулю из животного извлекли.

На данный момент кот находится в тяжелом состоянии. Ему провели хирургическую чистку. Однако животное нуждается в операции по восстановлению челюсти.

Теперь животное нуждается в операции. Фото:Приют для травмированных животных «Клякса»

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