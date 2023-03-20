В Верхней Салде на предприятии погиб рабочий

Сотрудник получил травму, которая не была совместима с жизнью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде на предприятии «ВСМПО-Ависма» погиб 56-летний рабочий. Инцидент произошел во время изготовления металлоизделий в цехе № 37. Сотрудник получил травму, которая не была совместима с жизнью.

- Пострадавший находился на смене в составе рабочей бригады, производившей штамповку алюминиевых изделий. Оповещены все соответствующие службы и создана специальная комиссия по установлению причин случившегося, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».

На предприятии уточнили, что по результатам расследования в отношении виновных, которые допустили этот инцидент, будут приняты самые жесткие меры. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

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