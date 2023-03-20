В Каменске-Уральском задержали двух закладчиков

Молодые люди распространяли синтетические наркотики. Фото: МВД по Свердловской области

В Каменске-Уральском полицейские задержали двух закладчиков. Молодым людям до 19 лет. Об этом сообщили в МО МВД по Свердловской области.

Молодых людей поймали по адресу Каменска, 85. При себе у парней нашли 9 свертков с наркотиками. Их изъяли для экспертизы. Закладчиками оказались двое свердловчан в возрасте 19 и 20 лет. Ранее один из них уже был судим.

- При обыске по месту проживания задержанных, сотрудниками полиции обнаружено и изъято еще более 50 расфасованных свертков, предназначенных для организации тайников-закладок, с целью сбыта неопределенному кругу лиц, - сообщили в полиции.

По результатам исследования стало ясно, что в свертках находились синтетические наркотики. На молодых людей возбудили уголовное дело.

Ранее, 13 марта, в Екатеринбурге полицейские поймали закладчиков с крупной партией наркотиков. У молодых людей нашли сверток. Внутри находились 502 грамма метилэфедрона.

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