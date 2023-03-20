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НовостиПроисшествия20 марта 2023 16:10

В Нижних Сергах осудят местного жителя, который зарезал жену и ее любовника

Злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Экспертиза показала, что злоумышленник вменяем, теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы

Экспертиза показала, что злоумышленник вменяем, теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах осудят 37-летнего местного жителя, который зарезал жену и ее любовника. Трагедия произошла в апреле прошлого года в ПГТ Бисерть. При этом обвиняемый в момент происшествия был пьян.

Уралец приревновал свою супругу, из-за чего схватил нож и несколько раз ударил 32-летнего знакомого, его 37-летняя жена попыталась скрыться от расправы и выбежала на улицу, однако убийца быстро настиг ее.

- Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от острой кровопотери. Потерпевший мужчина с полученными травмами был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Экспертиза показала, что злоумышленник вменяем, теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.