В Нижних Сергах осудят местного жителя, который зарезал жену и ее любовника

Экспертиза показала, что злоумышленник вменяем, теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах осудят 37-летнего местного жителя, который зарезал жену и ее любовника. Трагедия произошла в апреле прошлого года в ПГТ Бисерть. При этом обвиняемый в момент происшествия был пьян.

Уралец приревновал свою супругу, из-за чего схватил нож и несколько раз ударил 32-летнего знакомого, его 37-летняя жена попыталась скрыться от расправы и выбежала на улицу, однако убийца быстро настиг ее.

- Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от острой кровопотери. Потерпевший мужчина с полученными травмами был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Экспертиза показала, что злоумышленник вменяем, теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.