Свердловские спортсмены завоевали 12 наград на первенстве России по дзюдо

Девушки получили десять медалей. Фото: Федерация дзюдо России

Спортсмены из Свердловской области завоевали 12 медалей на первенстве России по дзюдо. Юные уральцы взяли три золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соревнования прошли с 17 по 19 марта. В них участвовали спортсмены до 23 лет. В этом году в состязаниях участвовали 569 профессионалов из 59 регионов страны.

- Самые большие делегации Уральского Федерального округа – 103 человека и Северо-Кавказского Федерального округа – 83 дзюдоиста. За три дня первенства было разыграно 14 комплектов наград, - рассказали в свердловском ДИПе.

Существенно копилку медалей в 2023 году пополнили свердловские девушки. Им удалось завоевать десять медалей. Они обошли представительниц из Самарской и Тюменской областей. Отметиться получилось и юношеской команде. Она стала третей в общем счете, лишь уступив спортсменам из Чеченской Республики и Краснодарского края.

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