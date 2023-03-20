Екатеринбуржец может отправиться на два года в тюрьму из-за украденного велосипеда

На мужчину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатеринбуржец может получить реальный срок за украденный им велосипед. Мужчина похитил его из подземного паркинга. Об это сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел еще в начале сентября 2022 года. О пропаже своего двухколесного транспорта в полицию сообщил его владелец. По его словам, он оставил велобайк в подземном паркинге дома Анатолия Мехренцева, 42А. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 20 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД г. Екатеринбурга в результате оперативных мероприятий изобличили подозреваемого в хищении велотранспорта и задержали, - рассказали в полиции.

Вором оказался 29-летний екатеринбуржец. Ранее он уже был судим за кражу. На мужчину составили уголовное дело. Теперь ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. Сотрудники полиции проверяют его причастись к другим преступлениям.

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