Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Горном Щите 14-летний мальчик за рулем питбайка угодил под колеса иномарки Nissan. Инцидент произошел, когда легковушка поворачивала на парковку.

При этом сам пострадавший подросток обратился в больницу только на следующий день.

- Врачи диагностировали у него ушибы бедер, плеча и грудной клетки, госпитализация мальчику не потребовалась, после осмотра его отпустили домой. По поступившей из больницы информации сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Как оказалось, байк школьнику купили родители, в момент происшествия на нем был мотошлем, а остальная экипировка отсутствовала, родители в этом время находились дома.