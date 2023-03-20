Квартирный вопрос решается в один клик

Фото: пресс-служба компании Донстрой

Свердловчане, как и жители других российских регионов, сегодня могут выбрать новостройки в любых городах и даже в Москве удаленно – с помощью экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (М2).

У застройщиков эта цифровая платформа – уже в числе надежных партнеров, так как она комплексно управляет продажами недвижимости и является связующим звеном с клиентами из разных регионов.

Результаты эффективного взаимодействия с М2 оценил Донстрой – один из ведущих девелоперов российской столицы. Компания, опыт которой на рынке недвижимости Москвы составляет почти 30 лет, выбрала экосистему недвижимости «Метр квадратный» региональным партнером в процессе реализации своих жилых комплексов.

Фото: пресс-служба компании Донстрой

Директор департамента продаж Донстрой Анна Коробкова отметила: «Видя высокий интерес покупателей из регионов к нашим проектам, мы решили сделать процесс заключения сделки максимально комфортным для них. С этой целью мы заключили партнерское соглашение с экосистемой недвижимости «Метр квадратный», которая представлена во всех регионах России. Теперь клиенты смогут получить информацию о наших жилых комплексах от профессиональных консультантов, не покидая свой город. Благодаря возможностям цифровой платформы М2 клиенту даже не обязательно приезжать в офис Донстрой в Москве для заключения сделки. Выпуск ЭЦП, подписание ДДУ и оплата покупки проходят дистанционно».

Только в 2022 году Донстрой совершил около 800 сделок с региональными покупателями. Среди самых востребованных жилых комплексов компании стали ЖК «Остров» в Мнёвниковской пойме, ЖК «Символ» в Лефортово и ЖК «Событие» в Раменках.

Так, с помощью М2 потребители выбирали проекты, которые привлекали их по разным причинам.

Например, современный инновационный квартал «Остров» окружен со всех сторон заповедными пространствами Москворецкого природного парка и рекой. Оснащен социальной и спортивной инфраструктурой и расположен в 10 минутах езды от Москва-Сити.

Фото: пресс-служба компании Донстрой

Модный ЖК «Символ» с развитой инфраструктурой расположен в историческом районе Москвы в 5 км от Кремля и в 1,5 км до Садового кольца. Здесь городское пространство гармонично соседствует с новым парком «Зеленая река», протянувшимся через кварталы «Символа» на два километра.

Премиальный квартал «Событие» в Раменках расположен на границе природного комплекса «Долина реки Раменки». В 3-х километрах от квартала находятся МГИМО и МГУ. Есть полноценная социальная инфраструктура: детсады, школы, рестораны, медцентры, парк «Событие» с пространствами для активного досуга и другое.

«Умные» сервисы позволяют выбрать недвижимость, а также вести безопасные расчеты и электронную регистрацию договора долевого участия, что является эффективным достижением целей для российских девелоперов и покупателей.