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НовостиПроисшествия20 марта 2023 12:19

Помощник прокурора Чкаловского района сбил женщину

Павел сбил 39-летнюю женщину на своем Kia Rio
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Проводится служебная проверка

Проводится служебная проверка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области проводит служебную проверку в отношении 29-летнего помощника прокурора Чкаловского района Павла К. Как стало известно «КП-Екатеринбург», выпускник института управления РАНХиГС сбил 39-летнюю женщину на пешеходном переходе вечером 9 марта. Авария произошла около 20:00 по адресу Крестинского 57,а.

- По поручению прокурора области Бориса Крылова в отношении помощника прокурора организована служебная проверка. С его согласия для полноценного и объективного расследования обстоятельств возбудили административное производство по этому делу, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Известно, что Павел возвращался домой с работы на своем Kia Rio.