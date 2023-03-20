Проводится служебная проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области проводит служебную проверку в отношении 29-летнего помощника прокурора Чкаловского района Павла К. Как стало известно «КП-Екатеринбург», выпускник института управления РАНХиГС сбил 39-летнюю женщину на пешеходном переходе вечером 9 марта. Авария произошла около 20:00 по адресу Крестинского 57,а.

- По поручению прокурора области Бориса Крылова в отношении помощника прокурора организована служебная проверка. С его согласия для полноценного и объективного расследования обстоятельств возбудили административное производство по этому делу, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Известно, что Павел возвращался домой с работы на своем Kia Rio.