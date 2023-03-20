Крупный банк провел встречу с акционерами в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Очередное мероприятие состоялось в Екатеринбурге, в нем приняли участие около 500 акционеров банка. Представители службы по работе с акционерами, департамента брокерского обслуживания и Консультационного совета акционеров банка (КСА) рассказали об итогах 2022 года, планах на этот год и основных приоритетах в работе с акционерами.

Свердловская область занимает 9-е место среди российских регионов по числу акционеров банка. За прошедший год их число увеличилось более чем на 38%. 82% акционеров области моложе 50 лет, средний возраст акционера – 37 лет. Около половины акций , которыми владеют розничные инвесторы в Уральском федеральном округе, приходится на акционеров Свердловской области.

«В течение прошедшего года нам удалось выстроить работу с учетом новых реалий, трансформировать каналы связи с акционерами, возобновить регулярные очные встречи. Предпринятые усилия позволили сохранить тренд на рост числа акционеров-физических лиц. В частности, за прошедший год их количество выросло. Отмечу, что около 68% акционеров банка проживают за пределами Московского региона, Санкт-Петербурга и области», - сказал руководитель службы по работе с акционерами банка Владимир Хоткин.

В работе с акционерами банка активно принимает участие и Консультационный совет акционеров (КСА). В 2022 году создана Ассоциация розничных инвесторов, главная задача которой обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между российскими эмитентами и их акционерами. Кроме того, созданный КСА Телеграм-канал «Контрольный пакет» информирует пользователей о новостях финансового рынка

Цели обеспечения обратной связи - в более широком масштабе - служит и Ассоциация розничных инвесторов, главная задача которой обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между российскими эмитентами и их акционерами. На мероприятии акционерам ВТБ сообщили о возможностях этой организации.