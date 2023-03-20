Жители Екатеринбурга определились с топом направлений, куда они отправиться весной и летом

Традиционно высоко находятся запросы на Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга определились с топом направлений, куда они хотят отправиться весной и летом. В уральской ассоциации туризма отметили, что традиционно высоко находятся запросы на Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

- Если смотреть тенденцию, она осталась на уровне прошлого года. Традиционно высокий спрос на Турцию. Майские праздники наши туристы предпочитают проводить на море. Летний спрос смещается на ОАЭ и Египет. Открывшаяся Юго-Восточная Азия продолжает набирать обороты, - отметила туроператор FUN&SUN Оксана Чувакова.

Кроме того, из-за санкций растет популярность ближнего зарубежья: путешественники часто ездят в шоп-туры в Казахстан, а также в соседнюю Белоруссию. Также из российских регионов остаются в моде Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа.