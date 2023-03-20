«Синара-Девелопмент» приступила к строительству второго жилого дома в Новокольцовском

Работа техники на площадке второго дома. Фото: пресс-служба ООО Специализированный застройщик «Компания Синара-Девелопмент»

Новый комплекс будет сдан в эксплуатацию в I квартале 2025 года.

Жилая часть Новокольцовского возводится по принципу квартальной застройки. Первая очередь строительства включает два дома по четыре секции, которые отличаются разной цветовой палитрой фасадов. Работы на объектах ведутся в полном соответствии с графиком. В первом доме, который будет сдан в эксплуатацию в I квартале 2024 года, выполняется кладка наружных и внутренних стен, устанавливаются ПВХ-конструкции, ведется устройство кровли, а также монтаж инженерных систем. На площадке второго дома осуществляется разработка котлована и замещение грунта.

В квартирах возводимых домов будет выполнена чистовая отделка, а значит, заехать в новое жилье владельцы смогут сразу после получения ключей. Среди других преимуществ ЖК в Новокольцовском – большой выбор планировочных решений, круглосуточное видеонаблюдение и контроль доступа, благоустроенные двор и объединенная игровая площадка, система фильтрации воды, телеметрия, индивидуальные кладовые.

Земляные работы на площадке второго дома. Фото: пресс-служба ООО Специализированный застройщик «Компания Синара-Девелопмент»

Всего в районе «Синара-Девелопмент» планирует возвести 600 тысяч кв. м жилья. Кроме того, проектируется строительство двух образовательных центров, пяти детских садов на 1650 мест, школы на 1500 учеников и нового корпуса действующей СОШ на 600 мест.

В шаговой доступности от жилых кварталов уже построены самый современный в стране Дворец водных видов спорта и деревня Международного фестиваля университетского спорта, которая включает пять общежитий, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. После проведения соревнований Дворец водных видов спорта станет доступным для горожан. Остальные объекты спортивной деревни перейдут Уральскому федеральному университету (УрФУ) и станут основой кампуса. А в конце 2025 года студенческий городок прирастет новыми и современными зданиями Института информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Таким образом, в районе Новокольцовский будет сформирован научно-образовательный кластер с мощной материально-технической базой.

«В Новокольцовском «Синара-Девелопмент» создает район, в основу которого заложена идея комплексного освоения и развития территории. По сути формируется «город в городе» со своей инфраструктурой, жилыми кварталами, университетским кампусом, деловым сегментом, производственно-логистическим кластером, технопарком и спортивным ядром. Я уверен, что у Новокольцовского большой потенциал, и в ближайшем будущем он станет одним из самых комфортных, экологичных и безопасных районов города», - отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

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