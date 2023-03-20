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НовостиПроисшествия20 марта 2023 11:01

Житель Югры выловил осетра на полмиллиона рублей

Мужчину накажут за браконьерство
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина нанес большой ущерб государству

Мужчина нанес большой ущерб государству

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Югры после проверки уральской транспортной прокуратуры обвинили в незаконном вылове краснокнижной рыбы осетр.

В декабре 2022 году мужчина при помощи сети добыл на 190 километре реки Иртыш в ХМАО одну особь осетра. Эту рыбу запретили вылавливать на всей территории РФ. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

По данным правоохранителей, ущерб от вылова ценной рыбы составил 480 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину, теперь его будут судить за преступление.