Житель Югры выловил осетра на полмиллиона рублей

Мужчина нанес большой ущерб государству Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Югры после проверки уральской транспортной прокуратуры обвинили в незаконном вылове краснокнижной рыбы осетр.

В декабре 2022 году мужчина при помощи сети добыл на 190 километре реки Иртыш в ХМАО одну особь осетра. Эту рыбу запретили вылавливать на всей территории РФ. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

По данным правоохранителей, ущерб от вылова ценной рыбы составил 480 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину, теперь его будут судить за преступление.