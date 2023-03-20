В Арамили появится туристическая деревня

Фото: пресс-служба Парка Сказов

В Арамили, в Парке Сказов появится туристическая деревня. Она будет состоять из 12 деревянных домиков, которые будут стилизованы под местных животных и персонажей фольклора Урала. Сейчас готово пока только два - «Дом кулик» и «Лисья нора». На их строительство потратили 12 миллионов рублей.

- Мы олицетворяем народную культуру и окружающую природу Свердловской области. В наших зданиях просматриваются силуэты животных, в честь которых и названы локации, - заявила директор Парка Сказов Алиса Ларионова. - В финальной стадии строительства первый в Свердловской области домик на дереве - Гнездо Кукушки.

В домиках оборудована кухня, система умного отопления, телевизор и wi-fi. Концепцию, их экстерьеры и интерьеры разработаны Молодежным объединением союза архитекторов.

Построены домики на гранты от Ростуризма. Стоимость возведения каждого дома составила по 6 миллионов рублей, из них 3 миллиона - грантовая поддержка.

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