ЕВРАЗ подарил студентам Урала и Сибири поездку на учебу в Москву

7 команд – участников специального трека ЕВРАЗа. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Обучение проходило в рамках специального трека «Социально-технологическое предпринимательство» Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Специальный трек проводится по инициативе ЕВРАЗа, это уникальная практика в сфере молодежного социального предпринимательства.

Трехдневное обучение прошли лучшие представители семи студенческих команд из Нижнетагильского филиала и головного вуза Уральского федерального университета, Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк), Кузнецкого индустриального техникума и Новокузнецкого транспортно-технологического техникума.

«ЕВРАЗ создает доступную площадку для внедрения студентов в проектную деятельность. Спецтрек отличается от основного акселератора тем, что в нем важна разработка технологического аспекта проекта, что для подшефных вузов горно-металлургической компании ближе и интереснее – студенты и кураторы находятся в своей среде. Готовый проект можно и далее развивать, например, принять участие в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», – отмечает руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко.

Студенты НТИ УрФУ представляют свой проект экспертам. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

На обучении перед участниками выступили опытные предприниматели, работающие в социальном бизнесе, а также юристы и психологи. Ребята изучили юридические вопросы, деловой этикет в бизнесе, основы тайм-менеджмента, маркетинговые стратегии в социальном предпринимательстве, научились находить инвестиции и учитывать условия рынка. Для участников прошла деловая игра, где нужно было разработать проект на заданную тему. Также ребята презентовали проекты экспертам и получили рекомендации по их реализации, узнали полезные методики, которые пригодятся им на защите своих проектов в конце марта.

Участие в специальном треке ЕВРАЗа предполагает разработку проекта для реализации в своем городе. Так, студенты Нижнетагильского технологического института (НТИ УрФУ) разрабатывают игру-приложение по музеям города «Сокровище Деда Музея». Студенты НТГМК – «Туристический бот по Нижнему Тагилу», программу для путешественников. А студенты Сибирского государственного индустриального университета занимаются разработкой игры-лабиринта для детей с когнитивным расстройством.