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НовостиОбщество20 марта 2023 10:24

Суд вынес приговор застройщику проблемного ЖК «Да Винчи»

Илью Полищука отправили на обязательные работы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Строительство многоквартирного дома было возобновлено за счет регионального бюджета

Строительство многоквартирного дома было возобновлено за счет регионального бюджета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд вынес приговор застройщику проблемного ЖК «Да Винчи» в переулке Красный. Илью Полищука являющегося лицом, фактически контролирующим и руководящим деятельностью ООО «Офорт-К», признали виновным по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере).

- Полищук привлекал денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома с нарушением требований законодательства, - рассказали в прокуратуре. - Так, мужчина под видом договоров долевого участия в строительстве оформлял различного вида гражданско-правовые договоры на отчуждение гражданам жилых и нежилых помещений в строящемся доме до его ввода в эксплуатацию.

За четыре года Илья Полищук привлек деньги граждан на общую сумму больше 23 миллионов рублей. При этом в 2019 году строительные работы на ЖК «Да Винчи» были приостановлены. Осужденный признал свою вину.

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил Илью Полищука на исправительные работы на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 %.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отметим, что строительство многоквартирного дома было возобновлено за счет регионального бюджета, а декабре 2022 года дом был введен в эксплуатацию.

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