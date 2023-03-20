Строительство многоквартирного дома было возобновлено за счет регионального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд вынес приговор застройщику проблемного ЖК «Да Винчи» в переулке Красный. Илью Полищука являющегося лицом, фактически контролирующим и руководящим деятельностью ООО «Офорт-К», признали виновным по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере).

- Полищук привлекал денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома с нарушением требований законодательства, - рассказали в прокуратуре. - Так, мужчина под видом договоров долевого участия в строительстве оформлял различного вида гражданско-правовые договоры на отчуждение гражданам жилых и нежилых помещений в строящемся доме до его ввода в эксплуатацию.

За четыре года Илья Полищук привлек деньги граждан на общую сумму больше 23 миллионов рублей. При этом в 2019 году строительные работы на ЖК «Да Винчи» были приостановлены. Осужденный признал свою вину.

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил Илью Полищука на исправительные работы на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 %.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отметим, что строительство многоквартирного дома было возобновлено за счет регионального бюджета, а декабре 2022 года дом был введен в эксплуатацию.

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