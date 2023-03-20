Врач Комаров назвал самые опасные лекарства при головной боли

Не все таблетки от головы помогают от боли Фото: ИВАНОВА Диана

Невролог Александр Комаров назвал опасные препараты от головной боли. В список эксперт включил анальгин, вольтарен и нурофен, употребление которых только усугубит ситуацию. Речь идет о нестероидных противовоспалительных средствах. Об этом пишет портал NEWS.ru.

- Нельзя принимать нестероидные противовоспалительные препараты при головной боли, связанной с артериальной гипертензией. На короткий промежуток времени они будут снимать симптом, но потом в разы больше ухудшат состояние, - говорит врач-невролог.

Ранее врач сказал, что при высоком артериальном давлении стоит отказаться от кофе, крепкого чая, энергетиков и продуктов с высоким содержанием соли.