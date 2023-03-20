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НовостиПроисшествия20 марта 2023 8:55

По улицам Нижнего Тагила ездит неадекватный водитель

Его заместили возле Александровского пассажа
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Полиция патрулирует улицы Нижнего Тагила в поисках неадекватного водителя

Полиция патрулирует улицы Нижнего Тагила в поисках неадекватного водителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 16 марта заметили возле Александровского пассажа на пересечении улиц Ленина и Красноармейской неадекватного молодого парня за рулем автомобиля. Об этом со ссылкой на горожан пишет портал TagilCity.ru.

Водитель за рулем отечественной легковушки вел себя очень странно. Очевидцы говорят, что он был в сильном наркотическом опьянении. После получения информации на поиски мужчины отправились сотрудники нижнетагильского ГИБДД.

Стражи порядка напомнили, что за управление автомобиля в состоянии опьянения наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора лет.