По улицам Нижнего Тагила ездит неадекватный водитель

Полиция патрулирует улицы Нижнего Тагила в поисках неадекватного водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 16 марта заметили возле Александровского пассажа на пересечении улиц Ленина и Красноармейской неадекватного молодого парня за рулем автомобиля. Об этом со ссылкой на горожан пишет портал TagilCity.ru.

Водитель за рулем отечественной легковушки вел себя очень странно. Очевидцы говорят, что он был в сильном наркотическом опьянении. После получения информации на поиски мужчины отправились сотрудники нижнетагильского ГИБДД.

Стражи порядка напомнили, что за управление автомобиля в состоянии опьянения наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора лет.