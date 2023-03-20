В мэрии Каменска-Уральского рассказали, как будут «лечить» ямы на Горбатом мосту

Хорошо подлатать дороги в городе пока не получится из-за отрицательных температур Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Горбатом мосту в Каменске-Уральском снег традиционно стаял вместе с асфальтом, из-за чего здесь образовались ямы. О том, как будут исправлять ситуацию, пишет портал KU66.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В мэрии рассказали, что за день от ям на Горбатом мосту избавиться не получится. Их будут заделывать постепенно холодным асфальтобетоном, но срок службы такого покрытия составляет несколько дней.

- Если неделю продержится – хорошо, - уточняют в администрации Каменска-Уральского.

Отметим, что время от времени автомобили пробивают колеса на этом месте.