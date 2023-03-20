Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость20 марта 2023 8:24

В мэрии Каменска-Уральского рассказали, как будут «лечить» ямы на Горбатом мосту

Асфальт здесь тает вместе со снегом
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Хорошо подлатать дороги в городе пока не получится из-за отрицательных температур

Хорошо подлатать дороги в городе пока не получится из-за отрицательных температур

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Горбатом мосту в Каменске-Уральском снег традиционно стаял вместе с асфальтом, из-за чего здесь образовались ямы. О том, как будут исправлять ситуацию, пишет портал KU66.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В мэрии рассказали, что за день от ям на Горбатом мосту избавиться не получится. Их будут заделывать постепенно холодным асфальтобетоном, но срок службы такого покрытия составляет несколько дней.

- Если неделю продержится – хорошо, - уточняют в администрации Каменска-Уральского.

Отметим, что время от времени автомобили пробивают колеса на этом месте.