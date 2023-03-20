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НовостиЭкономика20 марта 2023 8:02

Из Уфы в Новый Уренгой запустят дополнительные авиарейсы

Они начнут курсировать летом 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Первый рейс из Уфы на Ямал отправится 6 июня

Первый рейс из Уфы на Ямал отправится 6 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим летом из Уфы в Новый Уренгой запустят дополнительные авиарейсы. Первый самолет SSJ-100 отправится в рейс 6 июня. Вылеты будет выполнять авиакомпания «Red Wings» по вторникам. Об этом пишет портал «Ямал 1».

- Каждый новый запущенный рейс мы разрабатываем, исходя из потребностей жителей нашей республики, - рассказывают в Минтрансе Республики Башкортостан.

Билеты на рейс будут продавать на официальном сайте авиакомпании от 9 769 рублей.