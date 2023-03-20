На Урале подросток попал в ДТП на мопеде с двигателем от бензопилы

Мопед мальчик взял у отца Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Петрокаменское днем 18 марта 11-летний мальчик попал в ДТП на мопеде с двигателем от бензопилы. Самодельное транспортное средство он взял у отца, к которому приехал в гости на выходные. Папа в это время отлучился в магазин.

- Во время поездки наезд на самодельное транспортное средство допустил водитель легкового автомобиля, но после столкновения скрылся с места происшествия. Сейчас ведется розыск водителя и автомобиля, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

После ДТП мальчик обратился в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб ноги.

В ГИБДД напомниают, что ответственность при совершении ДТП несовершеннолетними ложится на плечи законных представителей.

- Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям, ограничить доступ подростков к имеющейся в собственности технике, а также ключам от нее, - добавили госавтоинспекторы. - Подарки в виде техники отложить до момента получения подростком водительского удостоверения.

Также в ГИБДД напомнили, что удостоверение категории «А» и «М», дающие право управлять мопедами, скутерами, мотоциклами, можно получить при достижении 16-летнего возраста после обучения в автошколе.

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