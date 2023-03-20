В Свердловской области за год отловили 7,4 тысячи бездомных собак

Треть бездомных собак вернули в места из обитания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2022 году отловили 7,4 тысячи бездомных собак. После стерилизации и вакцинации в места обитания специалисты вернули 2,5 тысячи собак. Также 2,8 тысячи собак нашли хозяев. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В 2023 году в региональном бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей на поддержку организаций, которые отлавливают безнадзорных животных, а также на создание новых приютов, которых до 2026 года построят еще шесть штук.

Отлов бродячих собак осуществляют в населенных пунктах Свердловской области по контрактам с организациями.