В Екатеринбурге прохожие подрались из-за ребенка рядом с ТРЦ

Момент ЧП. Фото: Скриншот видео

В Екатеринбурге на трамвайной остановке вблизи торгового центра «Радуга Парк» произошла драка. Потасовка случилась днем 19 марта, как говорят очевидцы, конфликт завязался из-за ребенка, за которого нападавшие заступились.

На видео попал момент жестокого избиения мужчины, который находился на трамвайной остановке. Видеоролик разместили в Telegram-канале «Бандитский центр ЕКБ».

Как пояснили подписчики в комментариях, мужчина, на которого напали, выпивал спиртное, а затем ударил ребенка. За мальчика пришлось заступиться.

- Мы их избили за то, что они пили и ударили маленького ребенка по голове, - пишет один из читателей Telegram-канала.

Инцидентом заинтересовались в полиции, где уже проводят проверку.

- Информация по факту конфликтной ситуации зарегистрирована в отделе полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.