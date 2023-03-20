Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Полевского обвинили в терроризме. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-Исетского суда, 21-летнего Артема Бажова на два месяца отправили в СИЗО. Следователь ФСБ предъявил ему обвинение по части 1 статьи 205 УК «Террористический акт».

- Меру пресечения избирали 18 марта. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца, - пояснили в суде.

Напомним, что ранее силовики добились ареста двух студентов колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС Эрика Мангасарова и Семена Конкина.

Известно, что Эрик приехал учиться на машиниста из Миасса. Изменения в поведении парней заметили с нового учебного года.

- Эрик у нас меланхолик. Замкнутый, сдержанный, задумчивый, местами даже ранимый. Его друг Семен такой же – замкнутый и необщительный. Они порвали связи с друзьями в начале третьего курса, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» студент колледжа, пожелавший остаться анонимным.

Эрику Мангасарову было предъявлено обвинение по статье 33 части 1 статьи 205 УК «Террористический акт», Семену Конкину - по статье 33 части 1 статьи 205.1 УК «Содействие террористической деятельности».