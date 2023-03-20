Сестра Евгения Ройзмана* обвинила в его аресте другого человека

Ройзмана отправили под арест на 14 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сестра Евгения Ройзмана* Инна обвинила одного из известных в социальных сетях человека в размещении видеоролика в фан-группе экс-мэра во «Вконтакте». Из-за опубликованного ролика Евгений Ройзман* сейчас находится под административным арестом на 14 суток.

По мнению Инны, ролик, в котором демонстрировалась запрещенная в России символика, был опубликован неким Алексеем Густовым. Об этом она сообщила в комментариях под одним из постов его жены Юлии Крутеевой в социальной сети.

- Алексей Густов, твоя вина. Ты струсил признать, что это твой пост. Ты или провокатор, или трус. И ты знаешь, что ты бы отделался штрафом. А Ройзман* в тюрьме, - пишет Инна Ройзман в комментариях.

Согласно ее версии, удостовериться в том, кто именно сделал этот удалось после того, как было проверено время, в которое он был сделан.

Разбирательство по делу Ройзмана* было в пятницу, 17 марта, в Ленинском районном суде. Ему назначили 14 суток ареста по административной статье 20.3 КоАП. Сам экс-мэр Екатеринбурга на суде пояснил, что никогда не пользовался «ВКонтакте» и не был зарегистрирован в ней.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.