Мэр Екатеринбурга распорядился провести «Иннопром-2023»

"Иннопром-2023" пройдет на площадке "Екатеринбург-Экспо" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести международную выставку «Иннопром-2023». Событие пройдет с 10 по 13 июля. Информация об этом появилась на официальном портале уральской столицы.

- «Иннопром» является самой удобной и эффективной площадкой, на которой можно обсудить вопросы, стоящие перед нашей промышленностью. А для предприятий Екатеринбурга и всего региона – это возможность продемонстрировать свои успехи в самых разных отраслях, - заявил Алексей Орлов.

На «Иннопроме» в этом году планируется провести несколько десятков мероприятий, сред них панельные сессии, презентации по различным тематикам социально-экономической направленности. Мэрия города планирует подписание соглашений о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий и организаций.

Выставка на площадке «Екатеринбург-Экспо». Главной темой события станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнёр этого года Республика Беларусь. В 2022 году страной-партнером выступил Казахстан, в 2021 – Италия, в предыдущие годы этим статусом обладали Турция, Корея, Индия, Япония, Китай. Ежегодная выставка проходит в Екатеринбурге начиная с 2010 года.