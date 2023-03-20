На СвЖД поступила новая дорожно-строительная техника для путевых работ

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Колесные и гусеничные экскаваторы, бульдозеры, автогрейдер, грузовые автомобили с краново-манипуляторными установками и вахтовые автобусы будут включены в состав механизированных комплексов дистанции инженерных сооружений СвЖД и существенно расширят возможности по обслуживанию и ремонту земляного полотна. Часть машин передана непосредственно в дистанции пути на ключевых участках магистрали.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, вручая ключи от новой техники, отметил, что развитие и содержание путевого хозяйства, без которого невозможно бесперебойное и безопасное движение поездов, последовательное увеличение их скоростей, является безусловным приоритетом в работе СвЖД.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Объединение техники в специализированные механизированные комплексы организовано на СвЖД с 2014 года и позволяет круглогодично в сжатые сроки проводить максимальный спектр работ по профилактике и ремонту дефектов земляного полотна, а также выполнять подготовительные операции при модернизации верхнего строения пути. В настоящее время на магистрали работают 11 таких формирований. В текущем году механизированные комплексы СвЖД смогут практически удвоить объемы выполняемых земляных работ (+41,8% к 2022 году).

Развернутая длина Свердловской железной дороги (с учетом всех путей главных линий) составляет более 9,6 тысяч километров. Магистраль пролегает в нескольких климатических зонах, объединяет территории со сложным рельефом. Поэтому особое внимание уделяется содержанию земляного полотна – ведь оно служит основанием всех железнодорожных линий (принимает нагрузку от рельсошпальной решетки, балласта и подвижного состава, равномерно распределяя ее на ниже лежащий естественный грунт).