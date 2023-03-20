В Екатеринбурге стартовал набор волонтеров для фестиваля университетского спорта

Стройка объектов для проведения фестиваля уже практически завершена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали принимать заявки на участие в волонтерской программе Международного фестиваля университетского спорта. Фестиваль пройдет с 19 по 31 августа в этому году и станет заменой летней Универсиады, проведение которой в Екатеринбурге перенесли на неопределенный срок. В Международном фестивале примут участие спортсмены из 94 стран.

Планируется, что всего для спортивного фестиваля потребуется около 3500 волонтеров. Они помогут в организации и проведении события во всех сферах, включая размещение участников и работу со СМИ

- Потенциальным кандидатам на момент открытия спортивного праздника должно исполниться 18 лет. На некоторые позиции – если участник проживает в Екатеринбурге или ближайших населённых пунктах – можно попасть с 16 лет, - уточняют в Департаменте информационной политики региона.

Заявки от желающих стать волонтерами принимают на сайте volinfo.ekat2023.com. Оставить заявку можно уже сейчас. Потенциальные кандидаты вскоре должны будут пройти онлайн-тестирование, собеседование и специальное обучение. Прием заявок закроется в июне.