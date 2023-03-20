Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге госавтоинспекторы проверят водителей автобусов. Рейд пройдет с 20 по 22 марта.

- Мероприятие «Автобус» направленно на профилактику аварийности с участием пассажирского автотранспорта, в том числе с учетом погодных условий, пресечения фактов нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, организованных групп детей, выявление нелегальных мигрантов, работающих в сфере перевозок, а также пресечение деятельности нелегальных пассажирских перевозчиков, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудниками госавтоинспекции будут проверяться соответствие конструкции автобусов требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, а также соблюдение правил использования тахографов и прохождения технического осмотра.

Кроме того будут проведены проверки водителей и кондукторов автобусов на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории РФ.

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