Синоптики обещают тепло и мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какая погода ждет свердловчан на этой неделе. По данным Уральского гидрометцентра, погоду с 20 по 23 марта определит периферия антициклона. Осадки в эти дни обойдут Свердловскую область стороной, лишь местами не исключается небольшой мокрый снег. Температура воздуха ожидается ночью -2…-8 градусов, днем +2…+7 градусов. В конце рабочей недели антициклон отодвинется на юг Сибири.

- Вблизи северных границ Свердловской области проторят дорогу атлантические циклоны. Вероятны осадки, в том числе в предстоящие выходные дни (24-27 марта), мокрый снег может перемежаться с дождем, особенно в южной половине Свердловской области, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Температура воздуха в этот период повысится. Ожидается, что ночью столбики термометров покажут -2…+3 градуса, на севере Свердловской области +2…+5 градусов.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что на регион обрушится мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Спасатели призвали жителей и гостей региона воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть осторожными на трассах.

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