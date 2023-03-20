Воинские захоронения на Уктусе неподалеку от бывшего артиллерийского училища много лет считались незаконными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге приведут в порядок заброшенное кладбище, где захоронены бойцы Красной Армии. Воинские захоронения на Уктусе неподалеку от бывшего артиллерийского училища много лет считались незаконными, но недавно начали обретать правовой статус. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» депутат гордумы Дмитрий Сергин.

- Комиссия по правилам землепользования и застройки перевела часть участка, где имеются захоронения, из категории Р-1 в категорию СО-3 (в которой могут располагаться кладбища), - рассказал депутат. - После ряда бюрократических процедур, надеюсь, вся территория захоронений будет в категории СО-3, и вот тогда город сможет тратить бюджетные средства на то, чтобы привести в порядок воинское кладбище.

Он также отметил, что изменение категории назначения земли пока состоялось на неразграниченных землях. По словам депутата, часть могил находятся в зоне особо охраняемой природной территорий, и корректировка этого статуса имеет более сложную и длительную процедуру.

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