Аэропорт Кольцово начал сотрудничество с международным перевозчиком AZAL

Первый лайнер отправился из уральской столицы 19 марта в 13:17 по местному времени. Фото: пресс-служба Кольцово

Аэропорт Кольцово начал сотрудничество с перевозчиком AZAL. Компания будет выполнять перелеты из Екатеринбурга в Баку и обратно. Первый лайнер отправился из уральской столицы 19 марта в 13:17 по местному времени.

- Далее рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Отправления из столицы Азербайджана запланированы на 08.00, прилет в Екатеринбург – в 11.40. Вылет из Кольцово – в 12.40, - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

С началом полетов на направлении авиакомпании AZAL общее количество рейсов из столицы Урала в Баку выросло до четырех в неделю.

Ранее в свердловском Роспотребнадзоре рассказали, что пассажиры, чьи рейсы накануне были задержаны, могут отказаться от полета, возместить убытки или взыскать штраф с авиакомпании.

Такая памятка появилась после того, как 18 и 19 марта уральский аэропорт массово переносил вылеты до Сочи из-за тумана.