Автомобилисты встали в глухую пробку на ЕКАД из-за аварии

Движение на этом участке полностью перекрыто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом кольцевой автодороге владельцы машин встали в глухую пробку из-за аварии. Затор, который растянулся уже на пару километров, образовался в районе Кольцовского тракта в сторону Тюменского.

Читатели паблика Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург» рассказали, что движение на этом участке полностью перекрыто.

Фото: сервис 2ГИС

В городском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что пока не получали информацию о пострадавших в этом ДТП.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге автоинспекторы прострелили колеса иномарке Chevrolet Niva, водитель которой был пьян. При этом легковушка имела явные признаки ДТП, а ее владелец проигнорировал приказ остановиться. Инцидент произошел в ночь на 19 марта на улице Ломоносова.

Полицейские попытались остановить его, из-за чего завязалась погоня.