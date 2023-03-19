Во время опроса молодой человек рассказал, что успел продать технику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18-летний рецидивист вынес из квартиры местной жительницы телевизор и сбежал. Инцидент произошел в жилом доме на улице Кузнечной. Пострадавшая обратилась в полицию еще в марте прошлого года. Тогда она оценила сумму ущерба в 16 тысяч.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в хищении имущества из квартиры и задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражу местный житель. Подозреваемый уже дал признательные показания, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Во время опроса молодой человек рассказал, что успел продать технику. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- В настоящее время устанавливается место сбыта похищенного телевизора, а также идет проверка подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, - добавили в полиции.