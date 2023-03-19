В Невьянске 19-летний парень пытался перебросить в колонию партию телефонов и сим-карт

Нарушителя задержали 17 марта на внешней прилегающей 50-метровой полосе. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Невьянске 19-летний парень пытался перебросить в колонию № 46 крупную партию телефонов и сим-карт. Нарушителя задержали 17 марта на внешней прилегающей 50-метровой полосе.

Во время обыска у молодого человека нашли два свертка, в которых находились 23 сотовых телефона, 11 сим-карт и карта памяти.

- В этот же день при патрулировании внешней тропы на участке в районе опоры основного ограждения начальником караула был обнаружен и изъят сверток, в котором находились еще четыре сотовых телефона, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в исправительную колонию № 2 в Екатеринбурге пытались перебросить шесть телефонов и 15 сим-карт. Как оказалось, сотрудники учреждения получили оперативную информацию и решили проверить ее.