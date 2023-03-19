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НовостиОбщество19 марта 2023 4:46

Детский омбудсмен заинтересовался дракой подростков в интернате Североуральска

Игорь Мороков лично приехал в город
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Игорь Мороков лично приехал в город

Игорь Мороков лично приехал в город

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский омбудсмен в Свердловской области заинтересовался дракой подростков в интернате Североуральска. Игорь Мороков лично приехал в город. Сам инцидент произошел еще в середине февраля, но известно о нем стало только в марте, в нем пострадала 13-летняя девочка.

- Основной причиной визита стала ситуация, сложившаяся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, где недавно произошла драка между двумя девочками, - уточнили в пресс-службе администрации североуральского ГО.

Напомним, на видеоролике, который разлетелся в социальных сетях, между девушками идет диалог. Затем старшая 17-летняя девочка бьет по лицу кулаком младшую за какую-то распространенную информацию. Следом в ход идут руки и ноги. В какой-то момент одна пытается дать отпор, но ее оппонентка просто нокаутирует девочку. В итоге оба подростка начинают «кататься» по полу в жестокой схватке.