Осужденный прятался в диване от ГУФСИН

Удалось разыскать 50 уклонистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне ГУФСИН устроило облаву на уклонистов, отбывающих уголовное наказание. Одного из них им удалось найти в диване. Другого и вовсе нашли в притоне. Об это сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

С 15 по 16 марта была проведена операция «Розыск». Сотрудники главного управления федеральной службы исполнения наказаний искали в регионе свердловчан, которые прячутся от закона.

- Целью данного мероприятия является розыск и задержание максимального количества лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, а также органов дознания, следствия и суда. Для проведения данного мероприятия привлекались 139 сотрудников аппарата ГУФСИН, исправительных учреждений, уголовно-исполнительных инспекций, следственных изоляторов и отряда специального назначения, - сообщили в ведомстве.

За это время удалось найти 50 уклонистов. Из них 37 человек находились в федеральном розыске, а трех искали сотрудники полиции.

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