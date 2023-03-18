Два уральских завода попали под санкции президента Украины

Владимир Зеленский ввел санкции против свердловских заводов Фото: Евгения ГУСЕВА

Два свердловских завода попали под санкции президента Украины. Владимир Зеленский ввел их против 144 бронетанкового ремонтного завода в Екатеринбурге и Верхнетуринского машиностроительный завод. Информация об этом появилась на официальном сайте политика.

Документ появился в сети 18 марта. Причиной попадания в санкционный список стало производство военной техники и боеприпасов. Ограничения будут действительны на десять и пять лет.

Помимо этого, в список попали еще 300 физических и 141 юридическое лицо. В том числе свердловские бизнесмены. Среди них Ирина Кадникова («УралАвиаСервис»), Владимир Коробко (Верхнетуринский машиностроительный завод), Олег Емельянов («Завод №9»), Дмитрий Семизоров («Уралтрансмаш»), Андрей Терликов (УКБТМ) и Дмитрий Скоропупов («Уралкриомаш»).

Ранее под санкции президента Украины попали уральские звезды. 8 января список пополнили Клава Кока, бывший лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.

Согласно указу, каждому из участников списка на десять лет запрещается посещать Украину. Против них также введены финансовые и правовые ограничения.

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