На трассе Екатеринбург-Серов Toyota столкнулась с микроавтобусом

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 76 километре трассы Екатеринбург-Серов произошло ДТП. Одна иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. В аварии пострадали люди. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Авария случилась днем 18 марта. Водитель на Toyota вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В нем находились 16 пассажиров. Троих людей с травмами доставили в центральную городскую больницу Кушвы.

В ДТП пострадали три человека. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение, для избежания затруднения движения. По данному факту выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее в Екатеринбурге фура столкнулась с легковушкой. Этим самым автомобили перекрали трамвайные пути, что полностью заблокировало движение транспорта.

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