В Екатеринбурге задержали сотрудника отдела полиции за взятку

Силовик может отправиться в тюрьму на шесть лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ФСБ задержала сотрудники отдела полиции №13. Возможно, причиной тому стало получение взятки начальником дежурной части. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

По версии следствия, силовик получил деньги за помощь в решении вопроса о закрытии уголовного дела. Однако на самом деле мужчина никак не мог повилять на это решение и забрал средства просто так.

- Задержанный полицейский признал вину. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору доказательств, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Поймать сотрудника полиции удалось благодаря реализации оперативной информации сотрудниками ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы за нарушение закона. На мужчину завели уголовное дело.

- За упущения в работе по профилактике коррупционных преступлений с личным составом их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Приказ начальника регионального главка МВД об этом в обязательном порядке будет доведен до всего гарнизона полиции с целью недопущения подобных фактов впредь. Собранные материалы в отношении задержанного подозреваемого направлены для дальнейшего разбирательства в региональный СКР, - сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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