В Екатеринбурге фура столкнулась с иномаркой и перекрыла трамвайные пути

На месте работали сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Там фура врезалась в легковушку. Этим самым перекрыла трамвайные пути. Теперь на участке дороги образовалось скопление транспорта. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

- В аварии никто не пострадал. Движение было восстановлено спустя некоторое время. Участники аварии в ГИБДД не обращались, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городской Госавтоинспекции.

Ранее на Полевской тракте произошло массовое ДТП. Там рейсовый автобус столкнулся с тремя иномарками. Причиной этому стало плохое самочувствие водителя общественного транспорта. В аварии пострадал один человек.

- В результате ДТП пострадала пассажирка автомашины RAV4, ее увезли в городскую травматологическую больницу № 36 предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, для обследования и оказания помощи, - сообщили в городском ГИБДД.

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